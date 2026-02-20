Slow Wine Campania protagonista | ecco le 49 aziende presenti alla fiera di Bologna

La Campania partecipa con 49 aziende alla quinta edizione di Slow Wine Fair, che si svolge a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026. La regione porta in mostra le sue produzioni vinicole di alta qualità, attirando appassionati e professionisti del settore. La partecipazione numerosa dimostra l’interesse crescente per i vini campani, riconosciuti per gusto e tradizione. I visitatori potranno assaggiare etichette rare e scoprire le storie delle aziende locali. La fiera rappresenta un’occasione importante per promuovere il territorio tra esperti e appassionati.

La Campania si presenta in forze alla quinta edizione di Slow Wine Fair, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026. Sono 49 gli espositori regionali pronti a raccontare un’idea di vino che non si limita alla qualità nel bicchiere, ma mette al centro sostenibilità, diritti e valore condiviso. La manifestazione, organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, si svolge per il secondo anno in contemporanea con SANA Food. Oltre 1100 espositori provenienti da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane si confrontano sul tema della giustizia sociale nel mondo del vino. Secondo la visione di Slow Food, un vino davvero “buono” e “pulito” deve essere anche “giusto”: prodotto senza sfruttare lavoratori e territori, capace di generare lavoro dignitoso, inclusione e nuove opportunità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

