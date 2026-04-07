Etna doc al Vinitaly 2026 saranno 46 le aziende presenti

Al Vinitaly 2026, l’Etna si presenterà con la partecipazione di 46 aziende, che occuperanno oltre 430 metri quadrati di spazio espositivo. Verranno offerti circa 400 vini in degustazione, rappresentando la presenza più numerosa mai registrata dall’area dell’Etna al di fuori del proprio territorio in eventi fieristici o promozionali. Questa partecipazione si configura come una delle occasioni più ampie di rappresentanza per la denominazione.

Accanto agli Stati Uniti, il Consorzio guarda con attenzione al rafforzamento della presenza in Italia, in particolare nelle grandi città con consumi medio-alti e una domanda sempre più profilata sui vini dell’Etna Saranno 46 le aziende presenti, per una superficie espositiva superiore ai 430 metri quadrati e circa 400 vini in degustazione: la più ampia partecipazione mai raggiunta dall’Etna al di fuori del proprio territorio in un contesto fieristico o promozionale. Un dato che restituisce con chiarezza la dimensione di un sistema produttivo in piena maturità, capace di affermarsi nei mercati più competitivi grazie a una proposta identitaria, coerente e sempre più riconoscibile. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Lazio a Vinitaly: 61 aziende sfidano i vini famosi alla ciecaLa Regione Lazio sta preparando una presenza massiccia alla 58esima edizione di Vinitaly, che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile 2026.

Slow Wine, Campania protagonista: ecco le 49 aziende presenti alla fiera di BolognaLa Campania si presenta in forze alla quinta edizione di Slow Wine Fair, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026.

Temi più discussi: Nuovi vini, etichette rinnovate e degustazioni, ecco il Vinitaly 2026 di Tenute Nicosia; Tenute Nicosia a Vinitaly 2026: il rebranding di Hybla e le nuove vette della spumantistica etnea.; Cinque cantine siciliane da conoscere al Vinitaly; A Vinitaly 2026 debutti e nuove etichette: ecco le novità.

16 novità da assaggiare al VinitalyIl debutto di una nuova azienda e 15 nuove etichette al Vinitaly 2026. Una selezione di vini tra territori, vitigni e nuove direzioni produttive. gazzettadelgusto.it

L'Etna Doc riconferma Cambria e Lunetta ai vertici del Consorzio: L'ampliamento a quota mille non è in programmaIl consorzio dell’Etna rinnova il consiglio di amministrazione. Il 19 febbraio scorso l’assemblea dei soci ha scelto i 7 componenti del cda per il prossimo triennio. Si tratta per la gran parte di una ... gamberorosso.it

Augusta “Questa sera” Faro Santa Croce; Sua Maestà l’Etna. - facebook.com facebook

Una sequenza di scosse di terremoto è stata registrata ieri nell’area nord dell’Etna, tra i territori di Maletto e Maniace, in provincia di Catania x.com