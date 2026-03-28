Sinner batte Zverev e va in finale a Miami

Jannik Sinner ha vinto l’incontro contro Alexander Zverev, con i punteggi di 6-3 e 7-6 (7-4), qualificandosi così per la finale del Miami Masters 1000. Questo risultato gli permette di accedere alla finalissima del torneo in Florida, dove cerca il suo secondo titolo negli Stati Uniti, dopo aver già vinto a Indian Wells due settimane fa.

Il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha sconfitto il numero 4 Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (74), qualificandosi per la finale del Miami Masters 1000 (Florida, USA), dove punta al suo secondo titolo americano dopo la vittoria a Indian Wells di due settimane fa. La «Sunshine Double» non viene realizzata dai tempi di Roger Federer nel 2017. Sinner dovrà battere il ceco Jiri Lehecka (24 anni, numero 22 del mondo), che ha sconfitto il francese Arthur Fils (21 anni, numero 31 del mondo) con il punteggio di 6-2, 6-2. La vittoria in semifinale. Sinner ha dominato Zverev (28 anni) per la settima volta consecutiva a sole due settimane dal loro incontro in semifinale a Indian Wells. 🔗 Leggi su Open.online

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