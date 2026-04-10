Francesco Macrì nuovo presidente di Leonardo spa L' indicazione del Ministero

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha nominato Francesco Macrì come nuovo presidente di Leonardo spa, azienda leader nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Macrì, originario di Arezzo, ricopriva già da tre anni un ruolo all’interno dell’azienda prima di ricevere questa nomina ufficiale. La nomina rappresenta un incarico di rilievo a livello internazionale per il manager.

Prestigioso incarico internazionale per Francesco Macrì. Il manager aretino è stato indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) come nuovo presidente di Leonardo spa, colosso mondiale nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, del quale Macrì da tre anni era. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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