Buon compleanno Santa Gemma | la preghiera per abbandonarsi a Dio

Il 12 marzo si ricorda la nascita di Gemma Galgani, nota per le sue esperienze spirituali e il suo dialogo con l’Angelo Custode. Questa giornata viene celebrata in suo onore, con un focus sulla sua preghiera di affidamento e totale abbandono a Dio. La figura di Gemma rappresenta un esempio di fede e devozione vissuta fino all’estremo.

Il 12 marzo nasceva Gemma Galgani, la mistica che parlava con l’Angelo Custode. Oggi la festeggiamo riscoprendo il suo atto di abbandono totale al Padre. Oggi ricordiamo il compleanno di Gemma Galgani, la bellissima santa e mistica di Lucca che Gesù aveva reso partecipe della sua Passione. Veniva alla luce, il 12 marzo 1878, nel paesino di Camigliano, in provincia di Lucca, Toscana, in una famiglia benestante. Suo padre faceva di professione il farmacista ed era discendente di San Giovanni Leonardi. Anche la madre era di origini nobili. La famiglia l’aveva accolta con una festa, con una gioia non provata per la nascita dei tre fratelli che l’avevano preceduta. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Buon compleanno Santa Gemma: la preghiera per abbandonarsi a Dio Articoli correlati Preghiera della sera 13 Gennaio 2026: “Aiutami ad amarti, mio Dio”Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro... Preghiera della sera, 14 Febbraio 2026: “Accogli, o Dio, le mie preghiere”Al termine della la tua giornata, una preghiera della sera alla Beata Vergine Maria, per restare saldi nella fede e scorgere nuovi segni di speranza... Contenuti e approfondimenti su Santa Gemma Santa Gemma Galgani. La più grande mistica del NovecentoIeri il compleanno di Santa Gemma Galgani, nata a Borgonuovo di Camigliano il 12 marzo 1878 e deceduta a Lucca l’11 aprile 1903. Quinta di otto figli, morì soli 25 anni e venne beatificata nel 1933 da ... lanazione.it Santa Gemma Galgani Vergine, 11 aprile 2025/ Oggi si celebra la giovane devota passionista di LuccaSanta Gemma Galgani nasce nella cittadina di Capannori, in provincia di Lucca, il 12 marzo 1878 in una famiglia facoltosa nella quale il padre lavorava come farmacista. Quando è appena una bambina, ... ilsussidiario.net