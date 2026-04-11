‘La nuova questione Meridionale’ le voci del Pd all’evento di Ruotolo

Durante un evento organizzato da Ruotolo, rappresentanti del Partito Democratico hanno discusso della cosiddetta “nuova questione Meridionale” e delle ragioni che hanno portato alla vittoria del no al referendum. Una delle dichiarazioni ha sottolineato come questo risultato rappresenti un passo verso le prossime elezioni, con l’obiettivo di formulare una proposta alternativa all’attuale governo. I partecipanti hanno analizzato le dinamiche politiche legate alla questione meridionale e alle recenti consultazioni referendarie.

Tempo di lettura: 7 minuti Il bacino che ha portato alla vittoria del no al referendum “ è uno scatto verso le elezioni, perché su questo bacino vogliamo adesso costruire una proposta alternativa a questo governo”. Lo ha detto Debora Serracchiani, parlamentare del Pd, a margine dell’iniziativa “La nuova questione meridionale nell’Europa di oggi – A 100 anni dagli scritti di Antonio Gramsci”, organizzata a Napoli dall’europarlamentare Sandro Ruotolo. Gli elettori “ non vogliono toccare la Costituzione che li ha protetti negli ultimi 80 anni anche nei momenti più difficili”, ha sottolineato Serracchiani, ma “ sono consapevoli che il Paese ha bisogno di cambiamenti e il Sud è pronto a questo cambiamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘La nuova questione Meridionale’, le voci del Pd all’evento di Ruotolo Paragon, nasce una nuova commissione d’inchiesta informale al Parlamento Ue, guidata da Ruotolo (Pd)Sarà costituito ufficialmente domani il gruppo di interesse del Parlamento europeo per contrastare gli abusi nell’uso degli spyware in Europa. Dimissioni del sindaco Napoli, Ruotolo (Pd): "Ci ripensi, c'è aria di nuovo feudalesimo"L'europarlamentare: "Do un consiglio a De Luca: faccia un passo indietro e aiuti la costruzione di nuove classi dirigenti. Argomenti più discussi: Basta slogan, al Sud serve un vero piano di sviluppo; Scuola e questione meridionale. A Cerignola la presentazione del libro di Paolo Saggese; Politiche a Napoli, sfida di Manfredi: Al Sud modello vincente; I tanti Sud nel Mezzogiorno d'Italia e quella comune indignazione diffusa. Meridionali si diventa: così Sandro Abruzzese prova a rileggere la questione meridionaleDopo la fine della prima Repubblica, la riflessione meridionalista fu depotenziata, per poi riprendere quota con approcci che spaziarono dal semplice rivendicazionismo al più complesso tecnicismo ... ilfattoquotidiano.it Leggevo su Mondovì Turismo che sull'ntera parete meridionale dell'ex Collegio dei Gesuiti di Mondovì, Cuneo, sono affrescati dodici orologi solari settecenteschi, o meridiane, disposti su tre livelli e racchiusi in pesanti cornici barocche con festoni, ghirlande e - facebook.com facebook “Esprimo la mia più ferma e indignata protesta per quanto accaduto questa mattina nel settore di responsabilità di #UNIFIL in Libano meridionale. Un convoglio logistico del contingente italiano, in movimento da Shama verso Beirut, è stato fatto oggetto di colpi x.com