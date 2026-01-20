Paragon nasce una nuova commissione d'inchiesta informale al Parlamento Ue guidata da Ruotolo Pd

Domani verrà ufficialmente costituito il nuovo gruppo di interesse del Parlamento europeo, dedicato a contrastare gli abusi nell’uso degli spyware. La commissione d’inchiesta, guidata da Ruotolo (Pd), avrà il compito di approfondire le problematiche legate alla diffusione e all’utilizzo illecito di queste tecnologie, contribuendo a definire politiche più rigorose e trasparenti in materia di privacy e sicurezza digitale in Europa.

Sarà costituito ufficialmente domani il gruppo di interesse del Parlamento europeo per contrastare gli abusi nell’uso degli spyware in Europa. Ruotolo (Pd): "Il caso Paragon ci ricorda che nessuna democrazia è immune dalla tentazione di spiare, e non è solo un caso italiano".🔗 Leggi su Fanpage.it

Un'inchiesta di Fanpage rivela come l'ex Forza Nuova abbia intrattenuto rapporti con Chigi e FdI, portando a un dibattito acceso in Parlamento.

