Dimissioni del sindaco Napoli Ruotolo Pd | Ci ripensi c' è aria di nuovo feudalesimo

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha annunciato le dimissioni, suscitando attenzione tra cittadini e istituzioni. Il consigliere comunale Ruotolo (Pd) invita il primo cittadino a riflettere sulla decisione, auspicando un ripensamento o una spiegazione chiara delle motivazioni. La vicenda evidenzia le dinamiche politiche locali e l’importanza di un dialogo trasparente tra amministrazione e comunità.

L'europarlamentare: "Do un consiglio a De Luca: faccia un passo indietro e aiuti la costruzione di nuove classi dirigenti. Dire 'dopo di me il diluvio' porta sfortuna” "Mi auguro che il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ci ripensi e porti a termine il suo mandato. O almeno che spieghi perché si dimette. Non si capisce". Lo ha detto l'europarlamentare Sandro Ruotolo, responsabile informazione della segreteria Pd. "O almeno, si capisce che non ci sono motivi istituzionali, che interrompe il mandato per far tornare Vincenzo De Luca. C'è aria di nuovo feudalesimo". Per Ruotolo, “visto che Salerno fa parte del territorio nazionale, che non è una Repubblica autonoma, se Napoli conferma le dimissioni, per la scelta del suo successore il centrosinistra dovrà fare come ha fatto finora: ci si siede attorno a un tavolo, si discutono i programmi, si ascolta la società civile e poi si individua il nome.🔗 Leggi su Salernotoday.it

