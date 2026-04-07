De Laurentiis | Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale penso che direi di sì

Aurelio De Laurentiis, attualmente a Los Angeles per la première del film “Ag4in”, ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte riguardo a un possibile ritorno in Nazionale. La discussione si è aperta dopo che il tecnico del Napoli aveva espresso la disponibilità a considerare questa ipotesi, e De Laurentiis ha risposto manifestando un’eventuale apertura nel caso venisse fatta una richiesta esplicita.

Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sul possibile ritorno in Nazionale, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, patron del club, attualmente a Los Angeles per la premiere statunitense del film “ Ag4in “. Le parole di De Laurentiis. A CalcioNapoli24, il presidente del Napoli ha dichiarato sulla questione di liberare Conte per la Nazionale (ha un contratto fino al 2027 con il club campione d’Italia): “ Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Se Conte mi chiedesse di andare in Nazionale, penso che direi di sì” Leggi anche: De Laurentiis: "Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì" De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: “Gli direi sì”Dopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: "Se me lo chiedesse Antonio penso di sì". Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse accetterei, ma non lo farà; Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione. De Laurentiis: Se me lo chiedesse accetterei. De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it De Laurentiis: Conte ct della Nazionale? Se me lo chiede... Ma ad oggi manca un interlocutore serioIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a CalcioNapoli24 direttamente da Los Angeles, dove si è svolta nella notte italiana la proiezione di Ag4in, il film dello Scudetto della ... calciomercato.com Aurelio De Laurentiis scatenato a Los Angeles. Salta sul coro ' Chi non salta juventino è...' #Passionapoli #ssscnapoli #adl - facebook.com facebook #Conte: “Nazionale Se fossi il presidente della FIGC mi prenderei in considerazione. Ma ho un altro anno di contattto, incontrerò De Laurentiis”. via @AlfredoPedulla x.com