Invecchiare non fa paura di Marco Trabucchi al Museo Diocesano

Venerdì 6 febbraio, ore 17,30 al Museo Diocesano sarà presentato il volume “Invecchiare non fa paura” di Marco Trabucchi, Edizioni San Paolo. L’autore dialogherà con Pietro Mosca (Geriatra) e Gianluigi Pastorino (Medico di famiglia), modera Luigi Ferrarini (Psichiatra)IL LIBROVivere a lungo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Marco Trabucchi presenta Invecchiare non fa paura

