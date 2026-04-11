La Maratonina scalda i muscoli | ci siamo quasi

La 36ª edizione della Prato Half Marathon si avvicina rapidamente, con l’appuntamento fissato per domenica 19 aprile alle 9.30. La partenza avverrà da viale Piave, e gli organizzatori stanno ultimando i preparativi per l’evento. Sono numerosi i runner attesi, pronti a sfidare i propri limiti lungo il percorso che attraversa la città.

La 36° Prato Half Marathon conta i giorni allo start che sarà dato domenica 19 aprile alle 9.30 da viale Piave. Il comitato organizzatore è in piena attività con l’arrivo delle iscrizioni della 21,097 km che sarà valida anche come campionato toscano assoluto promesse juniores e master di mezza maratona oltre alla presenza di atleti di fama nazionale e internazionale accanto ai tanti podisti toscani e pratesi. Giovedi 2 aprile si è svolto l’ultimo appuntamento di Aspettando la Maratonina. "Gli appuntamenti di ‘Aspettando la Maratonina’ hanno dato il via con grande entusiasmo al percorso di avvicinamento alla 36ª Prato Half Marathon- spiega... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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