Volata finale per il Sì | Fratelli d’Italia convoca la Direzione nazionale e scalda i muscoli per il voto

Fratelli d’Italia ha convocato la Direzione nazionale a Roma per decidere le mosse finali prima del referendum di fine marzo. La riunione si terrà sabato mattina al centro congressi Spazio Eventi e servirà a pianificare il sostegno del partito alla consultazione popolare. La decisione arriva dopo settimane di discussioni interne e consultazioni con i rappresentanti territoriali.

Fratelli d’Italia chiama a raccolta per la volata finale al referendum. Sul tavolo della Direzione nazionale del partito della premier, in programma per sabato mattina a Roma al centro congressi Spazio Eventi, la strategia referendaria in vista del voto il 22 e 23 marzo. Un appuntamento centrale, che in ogni caso non avrà ricadute sulla tenuta del governo, sul quale le sinistre hanno scatenato una crociata all’arma bianca, popolata di fake e fuor d’opera come l’ultimo firmato dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Sabato la Direzione nazionale di FdI sul referendum. All’ordine del giorno anche un’analisi approfondita del voto delle regionali del 2025 per affrontare al meglio la sfida delle amministrative di quest’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

