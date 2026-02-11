Fondi doppio appuntamento con il Carnevale in Piazza | musica magia e cortei

La città di Fondi si prepara a vivere due giornate di festa con il “Carnevale in Piazza”. Oggi e domani, le strade del centro si riempiranno di musica, maschere e balli, attirando residenti e visitatori. La manifestazione, che si svolge nell’area pedonale, promette spettacoli e momenti di allegria per tutte le età.

Fondi, 11 febbraio 2026 – L’allegria del Carnevale sta per avvolgere Fondi per due giornate di musica e divertimento nella grandissima area pedonale del centro urbano. Domenica 15 e martedì 17 febbraio la festa più colorata dell’anno prenderà forma in piazza IV Novembre grazie ad una storica e proficua collaborazione tra Comune di Fondi e Pro Loco Fondi. Sul palco Gaetano Orticelli. Durante le due giornate momenti di spettacolo e intrattenimento saranno alternati a parentesi di ballo e musica, dalle 14:30 alle 19:00. Piccola grande sorpresa per i bambini che avranno la possibilità di assistere a ben due show del Mago Berny: alle 17:00 di entrambe le giornate per un totale di 80 minuti di pura magia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

