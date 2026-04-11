LA LEGGENDA Modric a ruota libera Dall’infanzia nei rifugi alla gloria in campo

Luka Modric ha scritto un’autobiografia in cui ripercorre la sua vita, dalla crescita nei rifugi antiaerei durante l’infanzia alle esperienze con alcuni dei club più prestigiosi d’Europa, tra cui il Real Madrid e il Milan. In modo diretto, il calciatore racconta i momenti più significativi della sua carriera e le sfide affrontate lungo il percorso, offrendo uno sguardo senza filtri sulla sua storia personale e sportiva.

Basta dire: ’Luka Modric. Io gioco’, l’autobiografia di un fuoriclasse mondiale, dall’infanzia passata nei rifugi antiaerei, ai club più titolati d’Europa: il Real Madrid e il “suo” Milan. Un esempio universale di disciplina, dedizione e talento inarrivabile. Un viaggio emozionante che ripercorre in prima persona i retroscena e gli incontri cruciali della sua vita straordinaria. Con la prefazione di Sir Alex Ferguson e la Postfazione di Giacomo Papi sitrova in libreria a partire a 19,90 euro. "Avevo già scelto il ruolo in cui avrei giocato da grande: lo stesso di Zvonimir Boban – un frammento del libro –. Naturalmente indossando la maglia numero 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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