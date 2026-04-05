Alessio Boni è stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi. a ruota libera nella puntata andata in onda nel giorno di Pasqua, regalando al pubblico un’intervista intensa, tra lavoro, scelte di carriera, passioni artistiche e vita privata. L’attore si è raccontato con grande sincerità, soffermandosi sul momento che sta vivendo e sul forte legame con i progetti che porta avanti. Boni ha spiegato di essere costantemente in movimento per motivi professionali, diviso tra teatro, presentazioni al cinema di Don Chisciotte e un progetto indipendente a cui si sente profondamente legato. Un periodo denso di impegni, che riflette perfettamente il suo modo di vivere il mestiere d’attore, sempre con intensità e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Alessio Boni a Da noi a ruota libera: “Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione”

Da Noi… a Ruota Libera, Alessio Boni e Maurizio Battista tra gli ospitiAnche nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, si rinnova l’appuntamento alle 17.

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Anche nel giorno di Pasqua si rinnova l’appuntamento alle 17:20 su Rai1con Francesca Fialdini e “Da noi…a Ruota Libera”. Per questa puntata, arriveranno in studio: Maurizio Battista, Alessio Boni, protagonista di un classico senza tempo, il celebre capolavo facebook

Alessio Boni e il suo Don Chisciotte: «Il risultato del referendum dà speranza» x.com