Maria Grazia Chiuri ha deciso di progettare un costume ispirato a Dante Alighieri, una sfida inaspettata per la stilista, che ha sempre vestito star e personaggi famosi. La sua idea nasce dalla volontà di reinterpretare il poeta in modo originale, combinando dettagli storici con tocchi moderni. La scelta di creare un abito per

U na celebrity di questo calibro ancora le mancava. Maria Grazia Chiuri – già direttrice creativa di Maison Dior e, da ottobre, passata a Fendi – ha vestito mezza Hollywood e molte popstar, ma ora affronta la sfida più singolare: ideare il look giusto per Dante. Sì, proprio lui: Dante Alighieri. L’occasione? Inferno di Lucia Ronchetti, basato sulla cantica della Divina Commedia (con un epilogo scritto da Tiziano Scarpa). Maria Grazia Chiuri su Valentino: «Avevo un rapporto personale con lui» X Leggi anche › Fendi, Maria Grazia Chiuri è la nuova Chief Creative Officer Debutto il 19 febbraio al Teatro dell’Opera di Roma; sul podio Tito Ceccherini, regia di David Hermann, con Tommaso Ragno nel ruolo narrante del poeta e i cantanti lirici Laura Catrani, Leonardo Cortellazzi, Andreas Fischer in quelli di Francesca da Rimini, Ulisse e Lucifero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'intervista a ruota libera, dalla gioventù sulla Cassia al femminismo, dall’amicizia alla moda. Fino ai costumi di "Inferno"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.