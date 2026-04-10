La laurea con lode e la passione per la bici | chi era Flavio Leoni il 33enne ucciso da un ubriaco con il tasso alcolemico 6 volte oltre i limiti

Flavio Leoni, 33 anni, è stato recentemente vittima di un incidente stradale causato da un uomo ubriaco, il quale aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito. Laureato con il massimo dei voti in diritti umani e cooperazione internazionale, aveva lavorato nel settore della comunicazione tra istituzioni e centri di ricerca in Francia. Oltre alla carriera professionale, aveva una grande passione per la bicicletta.

Treviglio. Laureato con il massimo dei voti in diritti umani e cooperazione internazionale, una carriera nella comunicazione tra istituzioni e centri di ricerca in Francia, l’impegno nella formazione professionale. È questo il profilo di Flavio Leoni, 33 anni, travolto e ucciso da un’auto mentre, in bici, stava percorrendo via Canonica, assieme al padre di 66 anni e allo zio di 69. Leoni lavorava a Parigi come responsabile della comunicazione e della formazione professionale per il Groupe Caisse des Dépôts, ente pubblico francese. In precedenza aveva operato per France Stratégie, occupandosi di comunicazione istituzionale, eventi e contenuti digitali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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