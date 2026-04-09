Travolge tre ciclisti ubriaco | morto il 34enne Flavio Leoni grave lo zio

Nella mattinata di oggi a Treviglio, sulla provinciale 141, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e tre ciclisti. Uno dei ciclisti, un uomo di 34 anni, è deceduto, mentre un altro è rimasto ferito in modo grave. L’automobilista coinvolto è risultato ubriaco al momento dell’incidente. La vittima e il ferito erano parenti, nello specifico zio e nipote. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

L’incidente a Treviglio: cosa è successo sulla provinciale 141. Grave incidente nella mattinata a Treviglio, nella Bassa bergamasca. Un automobilista di 48 anni, risultato con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti consentiti, ha travolto tre ciclisti lungo la strada provinciale 141, che collega la frazione Geromina a Pontirolo Nuovo. L’impatto è avvenuto intorno alle 10, in un tratto di strada particolarmente trafficato. La dinamica: sorpasso azzardato e perdita di controllo. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’uomo alla guida di un’Alfa Romeo Giulia avrebbe effettuato un sorpasso a velocità sostenuta di un’altra vettura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolge tre ciclisti ubriaco: morto il 34enne Flavio Leoni, grave lo zio Automobilista ubriaco investe tre ciclisti a Treviglio: morto il 33enne Flavio Leoni, gravissimo lo zioÈ Flavio Leoni il 33enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un automobilista positivo all'alcoltest in via Canonica a Treviglio... Ubriaco al volante investe tre ciclisti: un morto e due feriti graviDovrà rispondere del reato di omicidio stradale l'automobilista di 48 anni che nella mattinata del 9 aprile ha investito tre ciclisti i quali, in... Ubriaco al volante travolge tre ciclisti a Treviglio (Bergamo): morto Flavio Leoni, il più giovaneLa vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, si chiamava Flavio Leoni e da tempo viveva a Parigi, dove lavorava per il Gruppo Cassa depositi e prestiti francese. milano.repubblica.it Automobilista ubriaco investe tre ciclisti a Treviglio: morto il 33enne Flavio Leoni, gravissimo lo zioÈ Flavio Leoni il 33enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un automobilista positivo all'alcoltest in via Canonica a Treviglio (Bergamo ... fanpage.it