La Juve vince a Udine e si porta al quarto posto decide Boga

La Juventus ha vinto 1-0 contro l'Udinese al Friuli, grazie a un gol di Boga, e si è piazzata al quarto posto in classifica. La squadra ha concluso la partita senza subire reti, confermando il risultato positivo dopo il 4-0 contro il Pisa. Con questa vittoria, i bianconeri hanno guadagnato due punti di vantaggio su Como e Roma, che giocheranno domani.

UDINE (ITALPRESS) – Ancora una vittoria. Ancora un clean sheet. Dopo il 4-0 al Pisa allo Stadium, la Juventus batte 1-0 l'Udinese al Friuli e si prende il quarto posto portandosi momentaneamente a +2 su Como e Roma, impegnate domani nello scontro diretto del Sinigaglia. Paga la scelta di Luciano Spalletti di schierare dal 1? Jeremie Boga, autore del gol vittoria. L'esperimento contro il Pisa era riuscito ad inizio ripresa: fuori David con l'ex Sassuolo a sinistra e Kenan Yildiz falso nove. Stavolta il tridente leggero è la mossa dall'inizio e al 38? la Juventus sblocca il risultato. Un lancio lungo sul settore sinistro mette in moto Yildiz che sfugge a Zarraga, entra in area e serve al centro Boga, autore del tap in vincente sotto porta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Juve vince a Udine e si porta al quarto posto, decide Boga Articoli correlati Sigel vince 3-0 e si porta al quarto posto nella Pool SalvezzaNel contesto della Pool Salvezza, la Sigel Seap Marsala Volley conquista una vittoria netta tra le mura amiche, proseguendo la propria marcia con una... Leggi anche: La Roma si ferma a Udine e scivola al quinto posto, decide Ekkelenkamp Contenuti e approfondimenti su Juve vince Temi più discussi: La Viareggio Women’s Cup. La Juve vince per la quarta volta; Juve che vince si cambia? I dubbi per l'Udinese: chi può perdere il posto, chi ritrovarlo. E poi c'è Vlahovic; Serie C, girone B: la Juve Next Gen vince 1-0 a Pontedera e sfata il tabù ‘bestia nera’; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. La Juve vince in casa Udinese, ora è quarta in attesa di Como-Roma(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Un gol di Boga al 38' del primo tempo e una grande prestazione di Yildiz valgono alla Juve la vittoria per 1-0 in casa dell'Udinese, e tre punti preziosi in chiave Champions Le ... msn.com Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. La Juve vince ma è eliminataLeggi su Sky TG24 l'articolo Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. La Juve vince ma è eliminata ... tg24.sky.it LA JUVE NON SBAGLIA La Juve vince 1-0 in casa dell'Udinese e vola momentaneamente in quarta posizione, a quota 53 punti, in attesa di scoprire l'esito di Como-Roma. x.com La Juventus Women Primavera vince il suo quarto Viareggio In finale decidono le reti di Enriconi e Bianchi La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook