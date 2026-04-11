La guida per capire le elezioni in Ungheria | i candidati il meccanismo elettorale il sistema mediatico i sondaggi

Domenica 12 aprile gli elettori ungheresi si recheranno alle urne per le elezioni nazionali, le più significative degli ultimi 16 anni. La consultazione riguarda diversi candidati e si svolge secondo un meccanismo elettorale specifico, che coinvolge anche un sistema mediatico molto presente nel processo. Nei giorni precedenti, sono stati pubblicati vari sondaggi che cercano di prevedere l’esito della competizione politica.

Roma, 11 aprile 2026 – Domenica 12 aprile gli ungheresi saranno chiamati alle urne nelle e lezioni più decisive degli ultimi 16 anni. Il primo ministro Viktor Orbán, leader più longevo dell’Unione europea, attualmente al suo quarto mandato consecutivo e al quinto in totale, si trova per la prima volta in una posizione di svantaggio. Secondo gli ultimi sondaggi dell’istituto di ricerca ungherese Medián, il neonato partito di opposizione Tisza potrebbe ottenere una maggioranza assoluta. Un risultato straordinario, considerando che Péter Magyar, candidato premier, era praticamente sconosciuto al pubblico fino al 2024 e che il sistema elettorale ungherese è stato progettato per favorire il Fidesz.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elezioni Ungheria 2026, nei sondaggi è sfida tra Orbán e Magyar: date, candidati e come funziona il votoDomenica 12 aprile gli elettori ungheresi sono chiamati alle urne per le elezioni legislative, in un passaggio che potrebbe segnare una svolta...

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