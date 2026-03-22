Il piano di Mosca per favorire Orbán alle elezioni in Ungheria | I servizi russi gli proposero un finto attentato I sondaggi e le spie in Ue

I rapporti tra Mosca e Budapest sono più stretti che mai. Al punto da ipotizzare scenari estremi in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile. Secondo un rapporto dei servizi di intelligence russi (SVR) visionato dal Washington Post, l’intelligence russa avrebbe valutato misure drastiche per influenzare il voto, tra cui la simulazione di un attentato al premier Viktor Orbán. Il piano, elaborato un mese prima del voto e denominato «The Gamechanger», puntava a modificare radicalmente l’andamento della campagna elettorale, alterandone l’intero equilibrio. «Un incidente del genere sposterà la percezione della campagna elettorale dal piano razionale delle questioni socioeconomiche a quello emotivo, rendendo centrali i temi della sicurezza dello Stato, della stabilità e della difesa del sistema politico», si legge nel rapporto. 🔗 Leggi su Open.online

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