La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l' omicidio Molè al Corviale | 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate all'alba di oggi con l'accusa di aver pianificato e facilitato l'omicidio di un uomo di 33 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco il 15 gennaio a Corviale. L'operazione si collega a una lotta per il controllo dello spaccio di droga in via Donna Olimpia, con legami tra il crimine organizzato e la violenza legata alla gestione della piazza di spaccio.

Quattro persone sono finite in manette all'alba di oggi con l'accusa di aver pianificato e agevolato l'omicidio di Cristiano Molè, il 33enne crivellato di colpi il 15 gennaio 2024 a Corviale. Tra i destinatari dell'ordinanza, due erano già detenuti. L'inchiesta ha svelato i nomi di altri due. 🔗 Leggi su Romatoday.it Omicidio Molé a Corviale: presi i mandanti che gestivano lo spaccioLe forze dell’ordine hanno colpito il nucleo decisionale dietro l’omicidio di Cristiano Molé, avvenuto nel quartiere Corviale lo scorso 15 gennaio... Svolta nell’omicidio di Cristiano Molè, crivellato di proiettili nella sua auto a Corviale: 4 arresti all’albaQuattro persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri e dagli agenti della Squadra Mobile per l'omicidio del 33enne Cristiano Molè a... Argomenti più discussi: La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti; Palazzo Donna Olimpia, Fratelli d’Italia chiede un project financing; Viterbo – Crollo al palazzo Donna Olimpia, materiali archeologici trasferiti a Oriolo Romano per motivi di sicurezza; Guerra Medio Oriente, razzo colpisce la base italiana UNIFIL in Libano. https://www.tusciaweb.eu/2026/04/crollo-del-tetto-palazzo-donna-olimpia-grave-degrado-degli-ambienti-materiali-archeologici-oriolo-romano/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook