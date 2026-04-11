Omicidio Molé a Corviale | presi i mandanti che gestivano lo spaccio

Le forze dell’ordine hanno arrestato le persone ritenute responsabili della gestione dello spaccio che avrebbe portato all’omicidio di Cristiano Molé nel quartiere Corviale il 15 gennaio 2024. Le indagini hanno identificato e fermato i mandanti del delitto, collegandoli al gruppo che controllava le attività di droga nella zona. Le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio dell’episodio e per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

Le forze dell’ordine hanno colpito il nucleo decisionale dietro l’omicidio di Cristiano Molé, avvenuto nel quartiere Corviale lo scorso 15 gennaio 2024. Attraverso un’azione congiunta tra la Polizia di Stato e i Carabinieri del Nucleo Investigativo, sono stati arrestati quattro individui accusati di ruoli chiave, tra mandanti e complici, nell’agguato che causò anche il ferimento di un amico della vittima. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere decisa dal Gip del Tribunale di Roma. Tra i quattro indagati figurano due soggetti già soggetti a misure detentive per precedenti reati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Molé a Corviale: presi i mandanti che gestivano lo spaccio Blitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé: 4 arresti tra mandanti e complici(Adnkronos) – Blitz all’alba a Roma: i Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Polizia di Stato hanno arrestato quattro persone, accusate di essere... Gestivano lo spaccio attraverso app di messaggistica istantanea a Roma, arrestati due pusherDue arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrata: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Temi più discussi: Roma, svolta nelle indagini sull'omicidio Molè: 4 misure cautelari; Omicidio a Corviale, 4 arresti per la morte di Cristiano Molé: in manette mandanti e complici; Omicidio Cristiano Molè a Corviale: arrestati i mandanti. Così è stato incastrato il commando; Omicidio Molè a Roma, quattro arresti: individuati altri due mandanti, il movente della droga. Blitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé: 4 arresti tra mandanti e compliciBlitz a Roma per l’omicidio di Cristiano Molé: 4 arresti tra mandanti e complici. L’agguato a Corviale legato al controllo della piazza di spaccio ... adnkronos.com Cristiano Molè ucciso a Corviale: 4 arresti, così è stato incastrato il commandoQuattro arresti. Quattro persone (di cui 2 già detenute per altre cause) indagate di essere mandanti e concorrenti nell’omicidio di Cristiano Molé, colpito ... ilmessaggero.it Arrestato uno dei due uomini ritenuti responsabili del tentato omicidio - facebook.com facebook