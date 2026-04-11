La grande estate del Colle Cent’anni con stile

Da ilrestodelcarlino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calendario ricco di eventi di rilievo sta per riempire il colle di Bertinoro, con l’obiettivo di rendere l’estate un periodo di appuntamenti importanti. La stagione calda si preannuncia intensa, portando numerosi momenti di aggregazione e celebrazione che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. La serie di iniziative si susseguirà senza interruzioni, preparandosi a raggiungere il suo momento più significativo.

Un calendario denso di appuntamenti prestigiosi si appresta ad animare il colle di Bertinoro, trasformando l’imminente stagione estiva in un lungo percorso di avvicinamento al suo momento più solenne. La programmazione culturale, costruita dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Fondazione Entroterre, spazia con eleganza tra le diverse arti performative, offrendo occasioni di riflessione e spettacolo che vedranno protagonisti nomi di primo piano del panorama nazionale. Si comincia il 28 maggio nei suggestivi giardini della rocca con Mariangela Gualtieri e il suo rito sonoro ‘Naturale sconosciuto’, un’esperienza poetica guidata da Cesare Ronconi che promette di rinnovare l’enigma della parola e della natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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