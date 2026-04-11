La grande estate del Colle Cent’anni con stile

Un calendario ricco di eventi di rilievo sta per riempire il colle di Bertinoro, con l’obiettivo di rendere l’estate un periodo di appuntamenti importanti. La stagione calda si preannuncia intensa, portando numerosi momenti di aggregazione e celebrazione che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. La serie di iniziative si susseguirà senza interruzioni, preparandosi a raggiungere il suo momento più significativo.

Un calendario denso di appuntamenti prestigiosi si appresta ad animare il colle di Bertinoro, trasformando l’imminente stagione estiva in un lungo percorso di avvicinamento al suo momento più solenne. La programmazione culturale, costruita dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Fondazione Entroterre, spazia con eleganza tra le diverse arti performative, offrendo occasioni di riflessione e spettacolo che vedranno protagonisti nomi di primo piano del panorama nazionale. Si comincia il 28 maggio nei suggestivi giardini della rocca con Mariangela Gualtieri e il suo rito sonoro ‘Naturale sconosciuto’, un’esperienza poetica guidata da Cesare Ronconi che promette di rinnovare l’enigma della parola e della natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La grande estate del Colle. Cent’anni con stile Le conferenze di A Compagna: “I cent’anni della Grande Genova”Martedì 3 febbraio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna, nell’ambito del ciclo di... Cent’anni di ’Turandot’. Il grande omaggio a Giacomo Puccinidi Raffaella Parisi “Gentilissima signora sono lietissimo di annunciare che il di lei figlio Giacomo ha ottenuto oggi all’Accademia finale un... Le 36 Quai des Orfèvres : au cœur des plus grandes affaires criminelles - Documentaire Histoire AMP Argomenti più discussi: La grande estate del Colle. Cent’anni con stile; I cent’anni di Rosciana Capelli. Una vita tra Riccione e la Sicilia; Twiga, riparte la stagione. E sul palco la star 50 Cent. Un’estate a tutta musica. Un vitello vivo come primo premio di lotteria. Non cent'anni fa, bensì il prossimo 3 maggio, a Calatafimi Segesta (TP). Un essere senziente di 300 kg messo in palio e consegnato al vincitore come fosse un pacco. E quando abbiamo chiesto che venisse revoca - facebook.com facebook Cent’anni di storia della comunicazione raccontati in una mostra. Alla Triennale Milano arriva “Nello spazio di un secolo. Rai Pubblicità, 100 anni di storia e oltre”, un percorso che ripercorre l’evoluzione della pubblicità italiana dalle origini di Sipra fino agli sce x.com