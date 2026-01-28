Le conferenze di A Compagna | I cent’anni della Grande Genova
Martedì 3 febbraio alle 5 del pomeriggio, nella storica Aula San Salvatore in piazza Sarzano, si svolge il nuovo appuntamento delle conferenze di A Compagna. L’associazione, attiva da oltre cinquant’anni, invita il pubblico a partecipare al ciclo 2025-2026 dedicato ai cento anni della Grande Genova. La partecipazione è aperta a tutti, e l’evento si svolge all’uscita della metropolitana, rendendo facile raggiungerlo.
Martedì 3 febbraio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XIV appuntamento del ciclo 2025-2026. Pino Boero racconta “I cent’anni della Grande Genova”. Ingresso libero. Con Regio Decreto Legge del 14 gennaio 1926 i comuni autonomi di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d’Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri venivano “riuniti nell’unico comune di Genova”.🔗 Leggi su Genovatoday.it
