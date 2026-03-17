Casa della Comunità a Bagnoregio | 12.000 abitanti accolti

Il presidente della Regione Lazio ha inaugurato ufficialmente a Bagnoregio la prima Casa della Comunità della provincia di Viterbo. La struttura è destinata ad accogliere i servizi per circa 12.000 abitanti della zona. L'apertura rappresenta un intervento diretto per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali nel territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti regionali.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dato il via ufficiale alla prima Casa della Comunità nella provincia di Viterbo, situata a Bagnoregio. Questa struttura, ubicata in viale Alfonso e Giovanni Agosti, rappresenta un punto unico di accesso ai servizi sanitari e sociali per circa dodicimila abitanti del territorio circostante. L’evento si è svolto martedì 17 marzo 2026, con la presenza del sindaco Luca Profili e del Direttore Generale dell’ASL Viterbo, Egisto Bianconi. Prima dell’inaugurazione formale, sulla piazza centrale era stato allestito un villaggio sanitario mobile che offriva controlli gratuiti, al quale lo stesso capo della regione ha partecipato sottoponendosi a un prelievo per misurare i livelli di ossigeno nel sangue. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casa della Comunità a Bagnoregio: 12.000 abitanti accolti Articoli correlati Leggi anche: Asl a Bagnoregio chiusa per una settimana, sta per diventare la prima casa della comunità della Tuscia Bologna svuota: -8.000 abitanti in 40 anniIl centro storico di Bologna si trova al crocevia di una trasformazione profonda, segnata da un calo demografico e da preoccupazioni sociali emerse... Una selezione di notizie su Casa della Comunità Temi più discussi: Ponsacco: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Inaugurata la Casa della Comunità di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan; Comunicazione e stampa | A Il tè del giovedì si parla di falsi miti in oncologia; Diventa operativa la Casa della Comunità di Zocca, servizi attivi da lunedì. Il presidente Rocca inaugura la Casa della Comunità a Bagnoregio(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha inaugurato stamane la Casa della Comunità a Bagnoregio, la prima della provincia di Viterbo. Si tratta di un punto unico ... msn.com Rocca ha inaugurato a Bagnoregio la prima casa della comunità della TusciaNewTuscia – BAGNOREGIO – È stata inaugurata oggi, a Bagnoregio, la prima Casa della Comunità della provincia di Viterbo, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, delle istitu ... newtuscia.it Ieri abbiamo inaugurato la Casa della Comunità di Sèn Jan, il settimo presidio attivato in Trentino per avvicinare sempre di più i servizi sociosanitari ai cittadini Un nuovo passo avanti per la sanità di prossimità, un punto di riferimento per i sei Comuni ladini - facebook.com facebook