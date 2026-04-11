Giulia, che a 15 anni è stata vittima di atti di bullismo, ha deciso di parlare della propria esperienza e di incoraggiare altri giovani a denunciare. In un messaggio pubblico, ha invitato i coetanei a non temere di raccontare le proprie difficoltà, sottolineando che ci sono persone pronte a offrire supporto. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito sulla tutela dei minori e sulla prevenzione del bullismo nelle scuole.

"Un consiglio ai giovani? Fatevi forza. Non abbiate paura di denunciare. Ci sarà sempre qualcuno che sarà pronto ad aiutarvi, come è accaduto a me". Parole mature, in barba all’età. Che pesano come macigni. E che hanno restituito una testimonianza forte, anzi fortissima, che può fungere da monito per "chi ha affrontato situazioni difficili come la mia". Come ha fatto, per ripartire? "In primis ho trovato il coraggio e la forza in me stessa. Poi mi sono rivolta alla mia famiglia, alla Polizia e da lì mi sono rialzata". È il messaggio di Giulia, ragazza vittima di bullismo quando aveva appena quindici anni, in seguito ad un episodio che si è verificato nell’Anconetano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La forza di Giulia ai coetanei: "Io, vittima dei bulli a 15 anni. Ora denunciate senza paura"

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