Lo show di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week con estrema ricercatezza
La Milano Fashion Week Autunno Inverno 20262027 si conclude con la tradizionale sfilata di Giorgio Armani. L’evento si tiene nell’ultima giornata della settimana della moda e presenta le nuove collezioni dell’azienda, mantenendo uno stile raffinato e ricercato. La sfilata si svolge nel rispetto delle consuete modalità, senza l’assenza del designer, e chiude con un forte impatto visivo.
Senza strappi né clamore, ma con ricercatezza estrema. Giorgio Armani guarda avanti, anche senza il suo fondatore Anche la fashion week Autunno Inverno 20262027 giunge al termine. A suggellare la settimana della moda di Milano è, come sempre, la sfilata di Giorgio Armani, che nonostante l'incolmabile mancanza del suo Re non perde di eleganza. A costo di morire. La voce di Mina, che regala alla maison la cover del brano di Fausto Leali, anticipo del suo nuovo album, risuona sul finale e emoziona il pubblico e gli ospiti vip, come Pilar Fogliati appena giunta da Sanremo. Lo show, come da tradizione in chiusura di MFW, resta tra i più attesi.
