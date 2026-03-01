La Milano Fashion Week Autunno Inverno 20262027 si conclude con la tradizionale sfilata di Giorgio Armani. L’evento si tiene nell’ultima giornata della settimana della moda e presenta le nuove collezioni dell’azienda, mantenendo uno stile raffinato e ricercato. La sfilata si svolge nel rispetto delle consuete modalità, senza l’assenza del designer, e chiude con un forte impatto visivo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Senza strappi né clamore, ma con ricercatezza estrema. Giorgio Armani guarda avanti, anche senza il suo fondatore Anche la fashion week Autunno Inverno 20262027 giunge al termine. A suggellare la settimana della moda di Milano è, come sempre, la sfilata di Giorgio Armani, che nonostante l’incolmabile mancanza del suo Re non perde di eleganza. A costo di morire. La voce di Mina, che regala alla maison la cover del brano di Fausto Leali, anticipo del suo nuovo album, risuona sul finale e emoziona il pubblico e gli ospiti vip, come Pilar Fogliati appena giunta da Sanremo. Lo show, come da tradizione in chiusura di MFW, resta tra i più attesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo show di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week con estrema ricercatezza

Armani — The King of Fashion: arriva il biopic su Giorgio Armani con Bobby Moresco alla regia!Hollywood celebra lo stilista che ha vestito le stelle, tra successi miliardari e la ricerca dell'anima dietro l'icona.

GIORGIO ARMANI / SPRING - SUMMER 2026 MILAN FASHION WEEK #GIOGIOARMANI #milanfashionweek

Tutti gli aggiornamenti su Giorgio Armani.

Temi più discussi: Da Emporio Armani sfila il cambiamento soft nel segno di Giorgio; Musica nuova da Emporio Armani per l’esordio co-ed di Silvana Armani e Leo Dell’Orco; L'uomo con la gonna? No, grazie: Silvana Armani e Leo Dell'Orco sul presente e il futuro del marchio Giorgio Armani; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander.

Il regalo di Mina a Giorgio Armani: l’inedito A costo di morire chiude la prima sfilata in ricordo del fondatore della maisonLe note in conclusione della prima linea pret-a-porter disegnata da Silvana Armani, nipote del defunto stilista, scomparso a settembre e sua collaboratrice storica ... open.online

Giorgio Armani, l'Autunno-inverno 2026/27 racconta un’eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce (anzi, con la voce di Mina)La prima collezione di Silvana Armani dopo la scomparsa del fondatore guarda avanti con misura e consapevolezza, trasformando il paesaggio interiore della casa di moda tra destrutturazioni estreme, cr ... vanityfair.it

whoopsee.it. Lord Huron · The Night We Met. Volta come di consueto a chiudere simbolicamente la Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani ha presentato oggi la nuova collezione FW26, portando in scena “Nuovi Orizzonti”. In passerella, i capi sono - facebook.com facebook

La sfilata Giorgio Armani autunno inverno 2026 2027 chiude la Milano Fashion Week con uno stato d'animo di ricerca perpetua, che da Occidente vira a Oriente e dal grigio sfuma nel bordeaux x.com