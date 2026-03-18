Un nuovo volto, o meglio un ritorno importante, si prepara a entrare nella squadra Mediaset e sarà protagonista su Canale 5. La rete ha annunciato che Giorgio Panariello sarà presente nel palinsesto, senza specificare ancora i dettagli del programma o del ruolo che ricoprirà. La sua presenza segna un passo rilevante per la programmazione di questa stagione.

Un nuovo volto – o meglio, un ritorno importante – si prepara a entrare nella squadra Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa a Cologno Monzese, ha ufficializzato l’accordo con Giorgio Panariello, segnando uno dei passaggi più rilevanti della prossima stagione televisiva. Cosa farà Giorgio Panariello a Mediaset. “Abbiamo chiuso un accordo di cui siamo contenti”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset, anticipando che il comico toscano sarà protagonista di un grande evento su Canale 5. Il progetto, attualmente in fase di definizione, dovrebbe articolarsi in tre serate in prima serata, previste per il periodo autunnale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgio Panariello nuovo volto di Mediaset, cosa farà su Canale 5

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