La folle sfida di Hunter Biden ai figli di Trump | Sono pronto a un combattimento in gabbia video

Hunter Biden ha pubblicato un video in cui sfida i figli dell’attuale presidente e dell’ex presidente degli Stati Uniti a un combattimento in gabbia. La discussione si è svolta attraverso i social media, con Biden che ha espresso la volontà di affrontare i figli di Trump in un incontro fisico. La proposta ha attirato l’attenzione sui canali digitali e ha suscitato commenti di varia natura tra gli utenti.

Chiusi in una gabbia a darsela di santa ragione. È la surreale sfida lanciata da Hunter Biden, figlio dell’ex presidente Usa Joe, ai figli dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Eric e Donald jr Trump. Andrew Callaghan, un influencer americano vicino alla sinistra, «sta cercando di organizzare un combattimento in gabbia, io contro Eric e Don Jr., e gli ho detto che avrei partecipato: ci sto al 100% se lui riuscirà a realizzarlo», ha affermato Hunter Biden in un video pubblicato sulla rete dello stesso Andrew Callaghan, Channel 5, e che ha l’aria della trovata “pubblicitaria”. La folle sfida di Hunter Biden ai figli di Trump. Sull’eventuale combattimento di Mma non sono stati forniti dettagli e nessuno dei due figli di Donald Trump, più giovani di Hunter, ha reagito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La folle sfida di Hunter Biden ai figli di Trump: «Sono pronto a un combattimento in gabbia» (video) Leggi anche: Trump senza freni: l’attacco a Biden e la lezione di business (da migliaia di dollari) ai bambini Biden: L'Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani – Il video(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 “Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita. Si parla di: Hunter Biden e la folle sfida ai figli di Trump: Pronto per un match di lotta nella gabbia. Hunter Biden e la folle sfida ai figli di Trump: Pronto per un match di lotta nella gabbiaHunter Biden, figlio dell'ex presidente Joe Biden, ha pubblicamente sfidato i figli di Donald Trump, Donald Jr. ed Eric, a un cage match (incontro di lotta in gabbia). In un video postato su Instagram ... repubblica.it Hunter Biden sfida i figli di Trump a un incontro di arti marzialiIl match in gabbia tra gli eredi dei presidenti americani sarebbe organizzato dal giornalista e youtuber di sinistra Andrew Callaghan ... ilsole24ore.com