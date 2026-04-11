La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato sta diventando sempre più labile

Negli ultimi tempi, la differenza tra lavoro autonomo e subordinato si sta riducendo. In Italia, si calcola che circa trecentomila persone con partita Iva svolgano attività che somigliano a quelle di un dipendente. Questa tendenza ha portato a un cambiamento nel mercato del lavoro, aumentando il numero di soggetti che, pur avendo un regime autonomo, operano come dipendenti.

La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato sta diventando progressivamente più labile. In Italia si stimano almeno trecentomila partite Iva che lavorano come dei veri e propri dipendenti. Spesso gli avvocati sono chiamati ad effettuare delle analisi prognostiche per valutare la genuinità di un rapporto di lavoro instaurato con una partita Iva. La verifica prescinde dal nome formalmente utilizzato dalle parti per qualificare il rapporto contrattuale ma deve necessariamente partire dalle modalità concrete con cui azienda e lavoratore si sono comportati nell’esecuzione della prestazione. L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 812015... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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