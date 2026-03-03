Il rapporto tra salute e web sta diventando sempre più stretto Ma anche risvolti inattesi come alcuni studi dimostrano

Nel 2025, il portale medico Miodottore ha rilevato che le ricerche più frequenti online riguardano la salute femminile e le patologie croniche. Il rapporto tra il web e le questioni sanitarie si sta consolidando, con un interesse crescente da parte degli utenti su temi specifici. Questi dati mostrano come sempre più persone si rivolgano a internet per approfondire questioni legate alla salute e alle malattie.

S alute femminile e patologie croniche. Sono queste le ricerche fatte più spesso online nel 2025 secondo i dati del portale medico Miodottore.it. Rispetto al passato è stato evidenziato che gli italiani ora tendono molto ad approfondire la conoscenza sulle patologie e sulle relative cure, oltre a prestare maggiore attenzione verso centri e professionisti specializzati. Ma non solo. Un ulteriore studio ha evidenziato come l’intelligenza artificiale si sta sostituendo ai medici. Che stanno quindi perdendo di autorevolezza. Longevità: 5 abitudini quotidiane per vivere più a lungo migliorando energia, salute e benessere X Leggi anche › Il principe William parla di salute mentale: «Gli uomini devono aprirsi di più» Salute e web, le ricerche online più cliccate nel 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Connessi per troppo tempo e troppo presto. Il rapporto dei più piccoli con il digitale - smartphone, pc e tablet - rasenta la ‘dipendenza’. Risultato I bambini dormono meno, si muovono meno, interagiscono meno. Sono più ansiosi e soli, in sovrappeso, con pro - facebook.com facebook

