Questa mattina l’ufficio della deputata di FdI, Sara Kelany, è stato danneggiato da un gesto vandalico. Qualcuno ha sfregiato la targa con la scritta “Fascisti”. La deputata risponde: “Se volevano intimidire, hanno fallito”. La violenza politica torna a colpire e questa volta tocca a un altro rappresentante del partito di Giorgia Meloni.

La violenza politica non conosce tregua e dopo l’assalto alla sede romana della Garbatella di Fratelli d’Italia è stato il turno dell’ufficio dell’onorevole Sara Kelany di essere sfregiato da ignoti. Soggetti non ancora identificati, infatti, hanno pasticciato con un pennarello, crociando il simbolo di Fratelli d’Italia, la targa in ottone e sotto il nome dell’onorevole hanno aggiunto la scritta “fascisti”. Lucido e determinato il commento di Kelany: “La situazione è grave, ma non seria. Idioti, vandali e provocatori. Se l’intento era intimidire, avete fallito completamente bersaglio”. L’episodio ripropone il tema della sicurezza per chi rappresenta le istituzioni sul territorio, trasformando un semplice ufficio di rappresentanza nell’ennesimo obiettivo di uno scontro ideologico che sembra aver smarrito i binari del confronto democratico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfregiata la targa dell’ufficio della deputata di FdI: “Fascisti”. La replica: “Se volevate intimidire, avete fallito”

Un nuovo atto vandalico colpisce la sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella, a Roma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

