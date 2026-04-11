La Filcams Cgil di Siena ha segnalato un episodio avvenuto in un supermercato della zona, dove si sostiene che i dipendenti siano stati soggetti a un controllo tramite cronometro. La denuncia è stata resa nota attraverso una nota ufficiale e si riferisce a un fatto accaduto presso il punto vendita Eurospin Tirrenica di Colle di Val d’Elsa. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le associazioni sindacali della zona.

’Putiferio’ al supermercato (foto d’archivio). A renderlo noto è la Filcams Cgil di Siena che attraverso una nota racconta di un episodio avvenuto presso il punto vendita Eurospin Tirrenica di Colle di Val d’Elsa. Episodio che secondo il sindacato "evidenzia un clima lavorativo preoccupante e lesivo della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Secondo quanto segnalato la direttrice alle vendite avrebbe richiamato un dipendente colpevole, a suo dire, di essersi intrattenuto per circa due minuti con un cliente. L’intervento sarebbe stato accompagnato dalla frase ’Lei non sa chi sono!’, pronunciata in modo intimidatorio e sproporzionato rispetto alla situazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La denuncia della Cgil: "Cronometra i dipendenti"

“La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti”, la denuncia della Cgil e i blitz al supermercato: “Lei non sa chi sono io”Colle Val d'Elsa (Siena), 10 aprile 2026 – La Filcams Cgil di Siena denuncia "un grave episodio che evidenzia un clima lavorativo preoccupante e...

“La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti”, la denuncia di Filcams CgilColle Val d'Elsa (Siena), 10 aprile 2026 – La Filcams Cgil di Siena denuncia "un grave episodio che evidenzia un clima lavorativo preoccupante e...

Temi più discussi: La denuncia della Cgil: Cronometra i dipendenti; Caos al Comune di Avellino, la denuncia della Cgil: Riorganizzazione mancata, si rischia una storica occasione persa; La denuncia della Cgil: Asl Novara al momento più critico dalla pandemia; La denuncia di Cgil: Ospedale di Casarano nel caos, solo cinque anestesisti per quattro reparti.

Savona, netturbini picchiati in strada. La Cgil denuncia pugni e lanci di uova contro dipendenti della Sea-SValle (Ad Sea-S): Abbiamo depositato esposti per denunciare le aggressioni. E aggiunge: Non c’è carenza di personale ... ilsecoloxix.it

Bucci, altre nomine di fedelissimi in Regione. La Cgil: Non vengono rispettate le graduatorieSpunta un nuovo dirigente, Gianluca Pocci. La denuncia del sindacato: Incarichi fiduciari invece di valorizzare le competenze. E il capogruppo Gianni ... genova.repubblica.it

Incontro con Cgil, Cisl e Uil per fare il punto anche su sanità e lavoro. Chiesta un’accelerazione per uscire dal Piano di rientro e attenzione per le vertenze a partire da Abramo. Trotta: «Per noi il tempo sta per scadere, poi sarà mobilitazione» - facebook.com facebook

“La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti”, la denuncia di Filcams Cgil x.com