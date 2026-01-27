25enne salvato dal suicidio a foggia intervento provvidenziale di due agenti su un ponte

Due agenti di polizia a Foggia hanno evitato un tragico gesto, intervenendo tempestivamente per salvare un ragazzo di 25 anni segnalato dal Pronto Intervento Sociale. L'intervento ha permesso di prevenire un possibile suicidio, evidenziando l'importanza della pronta collaborazione tra servizi sociali e forze dell'ordine in situazioni di emergenza.

È stato evitato un dramma nella mattinata di sabato 24 gennaio a Foggia, dove un giovane di 25 anni è stato salvato dalla Polizia di Stato mentre minacciava di togliersi la vita. L’intervento, reso possibile dalla segnalazione del personale del Pronto Intervento Sociale, è stato portato a termine da due agenti della Questura, che hanno agito con prontezza e sensibilità, riuscendo a mettere in salvo il ragazzo in extremis. La segnalazione e l’arrivo della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattina di sabato 24 gennaio, quando la Sala Operativa della Questura di Foggia ha ricevuto una chiamata urgente dal personale del Pronto Intervento Sociale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

