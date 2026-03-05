Tentativo di consegna di stupefacenti con droni | operazione degli agenti

Nella serata di mercoledì, agenti hanno intercettato un tentativo di consegna di stupefacenti tramite droni presso la casa circondariale di Avellino. Un drone è stato avvistato mentre si avvicinava alla recinzione del carcere, in un’operazione che ha portato al fermo di alcuni soggetti coinvolti. L'episodio si è concluso con il sequestro dell’apparecchio e di sostanze illegali.

Tentativo di introdurre sostanze stupefacenti con velivoli a pilotaggio remoto. Gli agenti intercettano i droni e sequestrano il carico destinato ai detenuti Nella serata di mercoledì si sarebbe verificato un nuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti all'interno della casa circondariale di Avellino mediante l'utilizzo di droni. I velivoli a pilotaggio remoto avrebbero cercato di sorvolare l'area dell'istituto penitenziario con l'obiettivo di consegnare un ingente quantitativo di droga destinato ai detenuti. Il piano, tuttavia, non è sfuggito all'attenzione della Polizia Penitenziaria in servizio. Gli agenti, grazie alla costante attività di vigilanza e al controllo del perimetro dell'istituto, sono riusciti ad individuare tempestivamente i droni mentre si avvicinavano alla struttura.