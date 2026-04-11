La lista civica ‘Imola Corre’ si presenta come una delle forze principali nella corsa alle elezioni comunali, sostenendo la ricandidatura del sindaco in carica. Tra i candidati figura anche l’ex nuotatrice Carraro, che si inserisce nel quadro di manovre politiche della coalizione di centrosinistra. La campagna elettorale inizia a prendere forma con questa formazione che cerca di consolidare il proprio fronte in vista delle prossime consultazioni.

di Enrico Agnessi È la formazione della lista civica ‘ Imola Corre ’, a sostegno della ricandidatura del sindaco Marco Panieri, ad animare questa prima parte di campagna elettorale. Il nome nuovo per la compagine che nel 2020 raccolse quasi il 7% dei voti, eleggendo due consiglieri comunali, è da ieri quello dell’ex nuotatrice Martina Carraro. Genovese classe 1993, Carraro ha scelto ormai da qualche anno di trasferirsi in città assieme al marito Fabio Scozzoli, con il quale condivide la militanza nell’Imolanuoto. Se non ci saranno ripensamenti, il nome di Carraro si aggiungerà a quello del consigliere comunale Antonio Ussia e, a differenza di quanto sembrava in un primo momento, anche a quello di Alan Manara, capogruppo di ‘Imola Corre’, intenzionato ad accettare una candidatura-bis dopo un iniziale tentennamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La coalizione di centrosinistra . Grandi manovre in ‘Imola Corre’ . In lista c’è l’ex nuotatrice Carraro

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