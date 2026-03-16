Malore alla guida a Imola | donna salvata dalla polizia dopo manovre pericolose

Una donna a Imola ha avuto un grave malore mentre era al volante e ha perso il controllo dell’auto. La Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente, eseguendo manovre pericolose per fermare il veicolo e mettere in sicurezza la conducente. L’intervento si è concluso con il soccorso della donna e il trasporto in ospedale.

La conducente ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso a causa di un grave malore. Gli agenti del Commissariato di Imola sono intervenuti immediatamente e hanno chiamato i soccorsi Momenti di grande apprensione nei giorni scorsi a Imola, dove una donna è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo aver avuto un grave malore mentre era alla guida della propria auto. L’intervento tempestivo degli agenti del commissariato di Imola ha permesso di evitare possibili conseguenze più gravi e di garantire la sicurezza della circolazione. Durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’autovettura che stava effettuando manovre anomale e pericolose. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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