Amministrative 2026 la coalizione di centrosinistra prepara il tavolo programmatico e raduna forze nuove

La formazione di centrosinistra ha organizzato incontri per definire il programma in vista delle amministrative del 2026. La causa è la volontà di rafforzare l’alleanza e coinvolgere nuove forze politiche. Durante le riunioni, sono stati discussi temi come trasporti e politiche sociali, con l’obiettivo di presentare una proposta condivisa. La coalizione si impegna a consolidare le alleanze e a coinvolgere cittadini e associazioni nel percorso. Ora, si passa alla fase successiva del progetto.

Conclusa la prima fase di confronto, nella coalizione di centrosinistra, in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. A partire da venerdì, Diego Ferrara e Giovanni Legnini hanno incontrato le realtà politiche e civiche e hanno definito la fase degli incontri “molto proficua”. “Oggi (lunedì 23 febbraio) è stato completato il primo approfondito confronto con ciascuna delle forze politiche e civiche - dicono - i cui esiti riferiremo al tavolo di coalizione nei prossimi giorni, una volta attivato il tavolo programmatico. Abbiamo svolto un’approfondita ricognizione dell’ampia attività amministrativa in corso e dei temi nuovi proposti dai gruppi e dalle liste, che diventeranno i tasselli programmatici fondamentali della nuova consiliatura, consentendoci così di arrivare rapidamente alla definizione di candidato e squadre”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Amministrative 2026: la coalizione di centrosinistra vuole la candidatura di Legnini, ma resta la disponibilità del sindaco FerraraGiovanni Legnini potrebbe diventare il candidato del centrosinistra alle elezioni di Chieti del 2026, dopo che la coalizione ha deciso di puntare su di lui.

Elezioni 2026: la coalizione di centrosinistra al lavoro per la scelta del nome, il sindaco Ferrara ha un ruolo di garanteNella serata di venerdì 19 dicembre, si è riunito il tavolo della coalizione di centrosinistra e delle forze civiche, progressiste, moderate e riformiste, per proseguire il confronto in vista delle elezioni amministrative del 2026.

