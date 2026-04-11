Una rete televisiva ha trasmesso per errore un necrologio dedicato a un noto attore, annunciando la sua scomparsa. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni di sorpresa e divertimento. L’attore ha risposto con un messaggio che ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando un effetto virale sui social media.

Immagina di accendere la televisione e trovarti di fronte al resoconto della tua stessa morte. Non uno scherzo, non una parodia: un vero servizio commemorativo su una delle reti d’informazione più importanti al mondo. È esattamente quello che è successo a Michael J. Fox l’8 aprile 2026, quando CNN ha pubblicato per errore un video tributo intitolato “ Remembering the life of actor Michael J. Fox “, ricordando la vita dell’attore al passato, come se non fosse più tra noi. La star di Ritorno al futuro, 64 anni, non si è fatta prendere dal panico. Anzi, ha risposto con lo stesso spirito ironico e la lucidità che da sempre caratterizzano la sua battaglia contro il Parkinson, diagnosticato nel 1991. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La CNN pubblica per sbaglio il necrologio di Michael J. Fox: la risposta dell’attore è geniale (e fa impazzire il web)

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Temi più discussi: Michael J. Fox, gaffe della Cnn che lo dà per morto mentre lui sta festeggiando a Hollywood; Michael J. Fox, gaffe della Cnn lo dà per morto ma lui sta festeggiando a Hollywood; Pensavo fosse la fine del mondo. Invece sono solo io e sto bene: Michael J. Fox smentisce la notizia della sua morte; Michael J. Fox dato per morto per errore dalla Cnn, gaffe e scuse: la reazione dell'attore.

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Si rincorrono in America febbrili voci di imminenti nuove rivelazioni di Michael Wolff su Epstein, Trump e Melania. Wolff possiede 100 ore di registrazioni con Epstein, in larghissima parte inedite. Non si sa se Epstein gli abbia dato/fatto vedere anche foto x.com