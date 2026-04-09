La CNN ha diffuso un messaggio in cui si affermava erroneamente che l'attore Michael J. Fox fosse deceduto. La notizia si è diffusa rapidamente, ma è stata successivamente corretta dalla stessa emittente, che ha chiesto scusa per l'errore. La confusione è stata causata da una comunicazione sbagliata, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. L'attore non ha rilasciato commenti sulla vicenda.

La rete di informazione statunitense Cnn ha pubblicato sul proprio sito un articolo, corredato da un video, il cui titolo faceva pensare che l’attore Michael J. Fox fosse morto. Fox è da anni malato di Parkinson e parla spesso della sua malattia. Ha anche recentemente interpretato proprio una persona malata di Parkinson nella serie Tv Shrinking. La rete stessa ha rimosso l’articolo, scusandosi. L'articolo della Cnn sulla morte di Michael J. Fox La reazione di Fox La malattia e la serie Tv Shrinking L’articolo della Cnn sulla morte di Michael J. Fox Mercoledì 8 aprile, sul sito della rete di informazione statunitense Cnn, considerata tra le più affidabili negli Usa, è apparso un articolo corredato da un video intitolato “Remembering the life of actor Michael J. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Michael J. Fox dato per morto per errore dalla Cnn, gaffe e scuse: la reazione dell'attore

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