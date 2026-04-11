La CNN ha diffuso accidentalmente il necrologio di Michael J. Fox, suscitando sorpresa e commozione tra il pubblico. Immediatamente, si sono diffuse reazioni di stima da parte di colleghi e amici dell’attore, tra cui Harrison Ford, che ha espresso il suo dolore pubblicamente. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’episodio imprevisto, portando alla luce la confusione generata dall’errore.

Ci sono momenti in cui il palcoscenico smette di essere una finzione e diventa vita vera, cruda, senza copione. È quello che è accaduto al PaleyFest di Los Angeles nell’aprile 2026, quando Michael J. Fox e Harrison Ford si sono abbracciati davanti a un pubblico che tratteneva il fiato. Non era una scena da film, non era nostalgia orchestrata. Era un gesto di solidarietà umana che arrivava dopo ore di caos mediatico, dopo che la CNN aveva mandato in onda per errore un video commemorativo dedicato a Fox. Un tributo postumo a un uomo ancora vivo, ancora lì, ancora capace di rispondere con l’unica arma che ha sempre usato: l’ironia. Quello che doveva essere un panel televisivo di routine si è trasformato in qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La CNN pubblica per sbaglio il necrologio di Michael J. Fox: la reazione di Harrison Ford commuove tutti

La CNN pubblica per sbaglio il necrologio di Michael J. Fox: la risposta dell’attore è geniale (e fa impazzire il web)Immagina di accendere la televisione e trovarti di fronte al resoconto della tua stessa morte.

Michael J. Fox torna a recitare dopo 6 anni: è in "Shrinking 3" con Harrison Ford. E si commuove: «Ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io»L’attore riappare in tv per interpretare un paziente affetto dalla stessa malattia neurodegenerativa di cui soffre nella vita reale.

Argomenti più discussi: Michael J. Fox, gaffe della Cnn che lo dà per morto mentre lui sta festeggiando a Hollywood; Michael J. Fox è morto? No, era sul palco con Harrison Ford; Michael J. Fox, la CNN lancia per sbaglio la notizia della sua mor*e, lui risponde con ironia: Che si fa in questi casi?; Michael J. Fox vivo e ironico: La CNN mi ha dato per morto…di nuovo.

Che ne pensate di questo bel thriller del 1985 di Peter Weir Vincitore di due premi Oscar su otto candidature: miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Molto bravo Harrison Ford nella parte del detective John Book. - facebook.com facebook

Harrison Ford, PS VITA'da Uncharted: Golden Abyss oynuyor x.com