Michael J Fox torna a recitare dopo 6 anni | è in Shrinking 3 con Harrison Ford E si commuove | Ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io

Michael J. Fox torna sul set dopo sei anni di assenza. L’attore, che ha combattuto contro la malattia, ha deciso di riprendere a recitare in “Shrinking 3” con Harrison Ford. Durante le riprese, Fox si è emozionato: «Ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io». La serie di Apple TV+ arriva alla terza stagione, con un episodio a settimana.

Sei anni. Tanto è durato il ritiro di Michael J. Fox dalle scene. Poi è arrivata Shrinking, la dramedy di Apple Tv+ che ha appena debuttato con la terza stagione (un episodio a settimana per un totale di 11). E qualcosa si è mosso. L’attore ha divorato le puntate disponibili e si è ritrovato con il cuore in gola davanti alla storia di Paul, uno psichiatra interpretato da Harrison Ford che deve fare i conti con il Parkinson. La stessa malattia diagnosticata a Fox quando aveva appena 29 anni, nel 1991. «È così umano ed era accessibile per me», ha pensato guardando lo schermo. «So cos’è». E così ha preso il telefono e ha chiamato Bill Lawrence, il creatore della serie e suo vecchio capo ai tempi di Spin City. 🔗 Leggi su Amica.it

