Michael J Fox torna a recitare dopo 6 anni | è in Shrinking 3 con Harrison Ford E si commuove | Ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io

Da amica.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael J. Fox torna sul set dopo sei anni di assenza. L’attore, che ha combattuto contro la malattia, ha deciso di riprendere a recitare in “Shrinking 3” con Harrison Ford. Durante le riprese, Fox si è emozionato: «Ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io». La serie di Apple TV+ arriva alla terza stagione, con un episodio a settimana.

Sei anni. Tanto è durato il ritiro di Michael J. Fox dalle scene. Poi è arrivata Shrinking, la dramedy di Apple Tv+ che ha appena debuttato con la terza stagione (un episodio a settimana per un totale di 11). E qualcosa si è mosso. L’attore ha divorato le puntate disponibili e si è ritrovato con il cuore in gola davanti alla storia di Paul, uno psichiatra interpretato da Harrison Ford che deve fare i conti con il Parkinson. La stessa malattia diagnosticata a Fox quando aveva appena 29 anni, nel 1991. «È così umano ed era accessibile per me», ha pensato guardando lo schermo. «So cos’è». E così ha preso il telefono e ha chiamato Bill Lawrence, il creatore della serie e suo vecchio capo ai tempi di Spin City. 🔗 Leggi su Amica.it

michael j fox torna a recitare dopo 6 anni 232 in shrinking 3 con harrison ford e si commuove ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io

© Amica.it - Michael J. Fox torna a recitare dopo 6 anni: è in "Shrinking 3" con Harrison Ford. E si commuove: «Ho riconosciuto nei suoi occhi quello che sento io»

Approfondimenti su Michael J Fox

Harrison ford protettivo con michael j fox durante le riprese della stagione 3

Shrinking: la serie con Harrison Ford e Jason Segel ottiene il rinnovo per la stagione 4

La comedy con Harrison Ford e Jason Segel si prepara a tornare con la quarta stagione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Michael J Fox

Argomenti discussi: Avete visto Michael J. Fox nella nuova stagione di ‘Shrinking’?; Shrinking, arriva la stagione 3 con un cast stellare: cosa sappiamo; Ritorno al futuro, una star boccia i sequel: Hanno frainteso il vero significato del primo film; Ritorno al Futuro, Tom Wilson ricorda Eric Stoltz: Usava il 'metodo', sul set mi trattò molto male.

Michael J. Fox torna a recitare dopo cinque anni: sarà la guest star della terza stagione di Shrinking su Apple Tv+A sei anni dall’ultimo cameo in un film (See You Yesterday) e a cinque dall’ultima apparizione in una serie (The Good Fight, prequel/spin off del legale drama The Good Wife), Michael J. Fox ... corriere.it

Shrinking, arriva la terza stagione con un cast stellare: cosa sappiamoIl 28 gennaio esce su Apple TV + la prima puntata del nuovo capitolo della serie con Jason Segel e Harrison Ford. Grande attesa per le guest star: da Jeff Daniels a Candice Bergen e Michael J. Fox, ... tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.