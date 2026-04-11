La città in mostra a Nizza Al Negresco una giornata dedicata al nostro territorio

A Nizza, presso l’Hotel Negresco, si è svolta una giornata dedicata alla promozione del territorio italiano, con particolare attenzione a Viareggio. La città ha portato il suo patrimonio culturale e turistico, inserendosi tra le destinazioni italiane presenti nell’evento. L’iniziativa fa parte del progetto 10 Comuni e della guida

Viareggio ha portato il proprio patrimonio culturale e turistico in Costa Azzurra. La città è tra le destinazioni italiane presenti all’Hotel Negresco di Nizza per una giornata dedicata alla promozione del territorio nell’ambito del progetto 10 Comuni e della nuova guida "Visitez l’Italie 2026". L’assessore al turismo Alessandro Meciani ha rappresentato il Comune che ha partecipato con una presentazione dedicata al Festival Puccini, uno dei simboli più riconosciuti dell’identità culturale viareggina e ambasciatore internazionale dell’opera italiana "Sul mare". "La presenza di Viareggio a Nizza – spiega Alessandro Meciani – è un’opportunità importante per consolidare il rapporto con il mercato francese, da sempre molto attento alla nostra offerta culturale e balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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