Questa mattina, il Museo del Carnevale alla Cittadella ha aperto le sue porte per un evento speciale. Alle 12, è stata inaugurata una mostra dedicata al ruolo del colore nella società e nel Carnevale. I visitatori possono scoprire come il colore abbia influenzato le maschere, i costumi e la creatività di questa festa tradizionale. L’esposizione rimarrà aperta per alcune settimane ed è già molto apprezzata da chi si ferma a curiosare tra le sale.

La giornata di Carnevale di oggi si apre a mezzogiorno con l’inaugurazione della mostra temporanea, ospitata nelle sale del Museo del Carnevale alla Cittadella, dedicata al colore nella storia della società e, in particolare, nella creatività del Carnevale. Il colore, anima della festa e veicolo di libertà, gioia e desiderio di cambiamento, è al centro di un percorso espositivo che ne indaga il valore simbolico e narrativo. La mostra prende avvio dai tre colori iconici – bianco, rosso e nero – scelti da Uberto Bonetti per Burlamacco, simbolo del Carnevale di Viareggio, ideato all’inizio degli anni Trenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una mostra dedicata al colore nella società

