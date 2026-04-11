Nella recente partita di Champions League, due tra i giocatori più attesi hanno mostrato tutte le loro qualità, ma alla fine sono stati superati da formazioni che si sono affidate al gioco di squadra più compatto. Se da un lato spiccano le interpretazioni individuali, dall’altro sono state decisive le azioni collettive, che hanno permesso alle squadre meno appariscenti di conquistare la vittoria. La competizione continua a dimostrare che il successo dipende spesso dalla coesione tra i giocatori.

C’è una parola che nel calcio torna sempre. Una parola che sembra vecchia, ricorda battaglie politiche novecentesche, è quasi fuori moda in un’epoca che vive di highlights, di clip da 15 secondi, di accelerazioni individuali. E invece eccola lì, a riaffiorare a momenti: il collettivo. L’andata dei quarti di Champions League ce lo ha ricordato. Il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid hanno battuto Real Madrid e Barcellona, cioè due squadre che mettono in campo il meglio del talento contemporaneo, da una parte Kylian Mbappé, dall’altra Lamine Yamal. Forse i due giocatori più elettrici, decisivi, entusiasmanti di oggi. Eppure (almeno per il momento) non è bastato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Champions insegna: se il collettivo funziona, batte le stelle

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