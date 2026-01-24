Alessia Orro insegna volley nel big match Fedorovtseva e Vargas concretizzano | il Fener batte l’Eczacibasi

Alessia Orro ha offerto un contributo importante nel big match della 18ª giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. In questa partita, Fedorovtseva e Vargas hanno avuto un ruolo decisivo nel risultato, con il Fenerbahçe che ha prevalso sull’Eczacibasi. La prestazione di Orro evidenzia l'importanza delle giocatrici italiane nel contesto internazionale del volley femminile.

Alessia Orro ha fornito una prestazione di rilevante impatto tecnico in occasione del big match che ha animato la 18ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, vinti con l’Italia, è andata a referto con 7 punti (3 ace, 30% in attacco) e ha contribuito al successo del suo Fenerbahce Istanbul nel derby con l’Eczacibasi, regolato per 3-1 (25-12; 25-23; 18-25; 25-22). La palleggiatrice sarda ha sfruttato al meglio le sue tre bocche da fuoco principali, come ha più volte abituato a fare in questa stagione: 22 punti per la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (22 punti, 3 muri, 4 ace, 65% in fase offensiva), 16 marcature per l’opposto Melissa Vargas (46%) e 13 punti (4 ace) per l’altro martello Hande Baladin. 🔗 Leggi su Oasport.it

