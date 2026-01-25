L’Unione Europea sembra allontanarsi dai valori tradizionali, come dimostra la recente discussione sul possibile ritiro del termine “Patria” dal discorso pubblico. In un contesto come quello del Kosovo, segnato da tensioni e diktat discutibili, questo atteggiamento solleva interrogativi sulla percezione delle radici identitarie e sulla tutela delle tradizioni culturali.

L'Unione Europea tra le sue tante amnesie valoriali, che spesso fanno dimenticare che dietro una sigla c'è una terra culla di civiltà, ha deciso di mettere al bando la parola Patria. Nell'ambito del percorso di adesione all'Ue da parte del Kosovo, sono state pubblicate delle linee guida all'interno di un documento facente capo al progetto "Gender equality facility" (finanziato con 1,5 milioni di euro), dove Bruxelles pone al Kosovo come condizione per entrare nell'Ue l'utilizzo di un linguaggio cosiddetto inclusivo, che dovrebbe epurare parole come padre e madre, o altre parole che rimandano ad una distinzione biologica dei sessi, vietato anche usare la parola Patria.

"Queste follie hanno stufato". La reazione di FdI al diktat woke al KosovoRecentemente, l’Unione Europea ha inviato al governo del Kosovo un documento che richiede l’adozione di un linguaggio conforme ai principi woke.

