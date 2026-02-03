Arriva il decreto sulla parità retributiva | se lo stipendio è del 5% sotto la media si può chiedere conto all’azienda

Arriva un nuovo decreto che mira a ridurre le differenze salariali tra uomini e donne. Le aziende dovranno rendere trasparenti i criteri usati per stabilire gli stipendi e dovranno poter dimostrare come vengono calcolati. Se uno stipendio è del 5% più basso rispetto alla media, il dipendente potrà chiedere spiegazioni all’azienda. La misura punta a garantire maggiore equità sul lavoro e a combattere le disparità di retribuzione.

Le aziende dovranno rendere visibili e verificabili i meccanismi di formazione della retribuzione dei dipendenti. I datori di lavoro dovranno rendere «facilmente accessibili» ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione ed i livelli retributivi, ma anche quelli stabiliti per la progressione economica. Il lavoratore ha diritto a chiedere e ricevere per iscritto entro due mesi dalla richiesta le informazioni «sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore».   Sono alcune delle disposizioni contenute nella bozza di decreto legislativo sulla parità e trasparenza retributiva, predisposto in attuazione della direttiva Ue 2023970, che salvo sorprese dell’ultima ora, è atteso sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

