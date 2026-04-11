Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra, dopo aver completato il loro viaggio nello spazio. La capsula Orion si è immersa nell'oceano Pacifico, nelle acque a sud-ovest di San Diego, dove è avvenuto l'ammaraggio. La fase di rientro è stata accompagnata da un imprevisto, che ha richiesto un'attenzione particolare da parte delle squadre di soccorso e delle autorità coinvolte.

La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. Ora la capsula dovrà essere agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti saranno aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogramma

Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l’ammaraggio nel Pacifico e gli applausi – Il videoI quattro astronauti della missione Artemis II arrivata sulla Luna sono tornati sulla Terra.

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